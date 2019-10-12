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عــاجــل مراسل سانا: العدوان التركي يستهدف قرية الدردارة بريف رأس العين الشرقي بسلاح المدفعية

مراسل سانا: ميليشيا” قسد” تداهم حي غويران بالحسكة وتعتقل النساء اللواتي شاركن بالمظاهرات أمام سجن غويران

2019-10-12

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مراسل سانا: العدوان التركي يستهدف قرية الدردارة بريف رأس العين الشرقي بسلاح المدفعية

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