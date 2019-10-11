الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين بالسويد وأوروبا:العدوان التركي انتهاك للقانون الدولي

استوكهولم- سانا

أكد الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا أن ما يقوم به النظام التركي من استهداف المدنيين والأطفال الأبرياء هو من الأعمال الإجرامية الخسيسة مدينا العدوان السافر على وحدة وسيادة الأراضي السورية.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا الدكتور كابي ايشو في بيان الاتحاد تلقت سانا نسخة منه اليوم إن العدوان التركي

الصارخ على القامشلي ورأس العين والمناطق الأخرى في شمال شرق سورية انتهاك واضح للقانون الدولي وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

ودعا ايشو المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتحرك بشكل عاجل وفوري لتوفير وضمان سلامة المدنيين والأطفال في شمال شرق سورية ووضع حد لهذا العدوان الإجرامي التركي.

مها الأطرش