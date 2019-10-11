الجيش اليمني يقضي على عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي في الجوف

صنعاء – سانا

قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي خلال عملية هجومية على تجمعاتهم في محافظة الجوف.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله في تصريح اليوم “إن وحدة الهندسة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من قتل مجموعة من المرتزقة بالإضافة إلى تدمير مدرعة وآلية محملة بالأفراد بكمينين منفصلين غرب جبهة اليتمة بخب والشعف في محافظة الجوف”.

من جهة أخرى أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم أن قوى العدوان السعودي الأمريكي شنت خلال اليومين الماضيين عشرات الزحوف العسكرية والغارات الجوية على المحافظات اليمنية.

وقال العميد سريع في تصريح اليوم: إن “استمرار تشديد الحصار العدواني يمثل عقاباً جماعياً يستهدف كل أبناء اليمن”.

وكان عدد من المواطنين اليمنيين استشهد وأصيب آخرون بجروح أمس جراء قصف مرتزقة العدوان لأحد الأحياء السكنية في محافظة الضالع0