أمريكا تعلن دعم النظام السعودي بآلاف الجنود بذريعة هجوم أرامكو

واشنطن – سانا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عزمها دعم النظام السعودي بأعداد إضافية من قواتها قوامها ثلاثة آلاف جندي بذريعة الهجوم الأخير على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في تأكيد جديد على دعم واشنطن وتشجيعها لاستمرار عدوان هذا النظام على اليمن والذي خلف كوارث إنسانية وضحايا مدنيين.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جوناثان هوفمان قوله في بيان اليوم إن الوزارة تخطط لإرسال عدد كبير من القوات الإضافية والمعدات للسعودية تشمل دفاعات جوية وطائرات مقاتلة مشيراٍ إلى أن عملية النشر المقررة ستشمل سربين من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وقوات دفاع جوي.

وأوضح هوفمان أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل بطاريتين من طراز باتريوت فضلاً عن منظومة “ثاد” الدفاعية الصاروخية وقال:”بإضافة ذلك إلى عمليات انتشار أخرى سيشكل الأمر إرسال ثلاثة آلاف جندي تم تمديد مهمتهم وإجازة نشرهم خلال الشهر الماضي”.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت في بيان لها مؤخراً عن تنفيذها عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو شرق السعودية رداً على جرائم تحالف العدوان السعودي ما أدى إلى تعطل 50 بالمئة من إنتاج الشركة.