الرابطة السورية للأمم المتحدة ونقابة المعلمين تدينان العدوان التركي على الأراضي السورية وتدعوان لوقفه فورا

دمشق – سانا

أدانت الرابطة السورية للأمم المتحدة ونقابة المعلمين العدوان التركي على سورية ودعتا إلى وقفه فوراً لما يمثله من انتهاك واضح للمواثيق الدولية.

وأدانت الرابطة السورية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه العدوان العسكري التركي على سورية داعية الأمم المتحدة للتدخل لوقفه فوراً وردع الحكومة التركية عن عدوانها وإلزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات لسحب القوات التركية المعتدية.

بدورها نقابة المعلمين أدانت في بيان مماثل بأشد العبارات العدوان الغاشم للنظام التركي ومرتزقته على شمال سورية مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً واضحاً للمواثيق والقرارات الدولية والأعراف الإنسانية والسيادة الوطنية وتهديدا للسلام والأمن الإقليمي.

وأشارت النقابة إلى أن العدوان التركي يأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر وتبادل الأدوار بين الأصيل والوكيل ويكشف طبيعة قوى العدوان الأمريكي والتركي والصهيوني وحلفائهم في المنطقة والعالم وعملائهم المرتزقة المأجورين من مجموعات إرهابية وميليشيات عميلة.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أن معلمي سورية سيبقون الجند الأوفياء يؤدون دورهم في غرس النهج المقاوم وحب الوطن والدفاع عنه في نفوس الناشئة.