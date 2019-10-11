إخماد حريقين نشبا بأراض زراعية وحراجية في السويداء

السويداء – سانا

أخمدت فرق الأطفاء اليوم حريقين كبيرين امتدا في مساحات واسعة بأراض زراعية وحراجية إلى الغرب من كل من بلدتي المشنف والقنوات بريف السويداء وألحقا أضرارا بأشجار تفاح وسنديان وبلوط.

وذكر آمر زمرة إطفاء في فوج إطفاء السويداء كمال برجاس أن حريقا كبيرا نشب إلى الشمال من طريق المشنف شرق سد الروم بمنطقة شديدة الوعورة في منطقة ظهر الجبل وأتى على أكثر من مئة دونم ضمن كروم تفاح وأشجار مثمرة ومساحات من الأعشاب اليابسة قبل أن تتم السيطرة عليه بتضافر جهود فوج الإطفاء والدفاع المدني والأهالي حيث لاقت آليات الإطفاء صعوبة في الوصول إلى أماكن انتشار النيران وتم التعامل مع الحريق بالوسائط اليدوية.

وأشار برجاس إلى أن حريقا آخر نشب مساء اليوم إلى الغرب من بلدة قنوات في منطقة حراجية شديدة الوعورة ومغطاة بأعشاب يابسة كثيفة حيث تم التعامل معه بالوسائط اليدوية لافتا إلى أن الحريق امتد بمساحة تقدر بعشرات الدونمات ملحقا أضرارا بأشجار سنديان وبلوط في المكان قبل التمكن من تطويقه وإخماده بالتعاون بين فوج الإطفاء والدفاع المدني ودائرة الحراج.

وكانت فرق الإطفاء أخمدت قبل ثلاثة أيام حريقا واسع النطاق أتى على مئات الدونمات بين بلدات وقرى عريقة والخرسا وداما بمنطقة اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي.