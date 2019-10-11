مهرجان لعشرة شعراء يحفل بقصائد وطنية وإنسانية في ثقافي الميدان

دمشق – سانا

أقام المركز الثقافي العربي في الميدان مهرجانا شعريا شارك فيه عشرة من الشعراء والشاعرات بمواضيع مختلفة وطنية وإنسانية واجتماعية في أشكال شعرية وقوالب مختلفة.

وتطرق جمال الزعبي رئيس المركز الثقافي في كلمة إلى أهمية حضور الشعر في النشاطات الثقافية للارتقاء بدوره من جهة وتحقيق ترابط الكلمة مع السلاح مبينا أن المهرجان حفل بمشاركة عدد من شعراء سورية الذين يهتمون بقضايا مجتمعهم ووطنهم.

وكان التنوع السمة الأبرز في القصائد التي ألقاها الشعراء في المهرجان وهم “حسن داوود وحسام المقداد وعلي الزينة وأحلام بناوي وليلى قاموع وفادي مصطفى وفدوى سلامة وسليم المغربي ووردة الجط وهشام كفارنة”.

ووقع في نهاية المهرجان الشاعر حسن داوود ديوانه الشعري “ويستعر الورد” الذي يحتوي نصوصا وطنية وعاطفية وإنسانية تعتمد على الجمع بين الأصالة والمعاصرة.