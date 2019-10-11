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مراسل سانا في الحسكة: قوات العدوان التركي تعتدي بالقذائف الصاروخية على بلدة القحطانية وقرية محرقان بريف القامشلي الشرقي

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من بطولة العرض الوطني الثامن لجمال الخيول العربية الأصيلة

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