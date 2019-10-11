ضمن احتفالية حلب عاصمة الثقافة السورية… حفل فني لفرقة بيت الفنون للتراث

حلب – سانا

ضمن احتفالية حلب عاصمة الثقافة السورية أقيم اليوم حفل فني تراثي لفرقة بيت الفنون للتراث تضمن أغاني طربية وقدودا وموشحات أندلسية من التراث الحلبي إضافة إلى قصات السماح والمولوية ورقصة الدراويش على مسرح دار الكتب الوطنية.

وأكد جابر الساجور مدير الثقافة بحلب أهمية هذا الحفل الذي يقدم التراث الحلبي الأصيل بمشاركة مجموعة من الفنانين والموسيقيين ليعبروا عن التراث العريق لمدينة الفن والطرب.

محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية قال إنه ليس غريباً أن يتم اختيار مدينة حلب عاصمة للثقافة لكونها تستحق هذا اللقب بجدارة وهي عاصمة الفن والتاريخ التي ظهر فيها العديد من الأدباء والشعراء كالمتنبي وأبي فراس الحمداني.

وأعرب محمد حداد مدير فرقة بيت الفنون للتراث عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية وتقديم مجموعة من الموشحات الأندلسية والأغاني الطربية بهدف الحفاظ على التراث الشعبي بشتى أنواعه.

غسان عمورة من فرقة بيت الفنون للتراث رأى أن هذه الاحتفالات ذات أهمية خاصة لكونها تعرف بالتراث العريق وتظهر امكانيات الفرق الفنية.

الحفل حظي بحضور جمهور نوعي حيث أشار حسن كعكة إلى أن هذه الفعاليات تعطي رسالة للعالم أن حلب كانت ومازالت مدينة الثقافة فيما اعتبرت الصيدلانية رامية خطيب أن هذه الفعاليات تعزز حضارة بلادنا العريقة لكون حلب مهد الحضارة والتراث ولاسيما بعد تحررها من الإرهاب.

زينب شحود