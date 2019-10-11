افتتاح منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة

ريف دمشق-سانا

افتتحت بطولة العرض الوطني الثامن لجمال الخيول العربية الأصيلة على أرض نادي باسل الأسد للفروسية في الديماس بريف دمشق وتستمر ليومين بمشاركة واسعة لمربي الخيول العربية في سورية.

وتتضمن منافسات البطولة التي تقيمها الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة مسابقات خاصة بالأمهار والأفراس والأحصنة موزعة على فئتين الأولى للخيول العربية الأصيلة سورية المنشأ والثانية لكل الخيول العربية من مصادر مختلفة ضمن أعمار محددة حيث تشرف على هذه المسابقات لجنة دولية متخصصة من الحكام المحليين والدوليين.

وشهد حفل الافتتاح عروضاً فنية وفقرات متنوعة في فن ترويض الجواد وسط تشجيع كبير لجمهور وعشاق هذه الرياضة.

وأشار مدير الجمعية محمد الوادي خلال الافتتاح إلى الجهود الكبيرة التي بذلت للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة في سورية بتوثيقها عبر سجلات معتمدة دوليا من خلال وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إضافة للنشاطات المكثفة التي أقامتها الجمعية من سباقات وبطولات لتحفيز المربين على الاستمرار بتربية الجواد العربي.

وبين الوادي أن سورية من الدول المهمة والفاعلة في مجال الخيول العربية الأصيلة وذلك نتيجة البطولات والنشاطات المكثفة التي شهدتها مضامير السباق خلال السنوات الماضية متوقعاً أن تشهد منافسات هذه البطولة منافسات أقوى نتيجة التحضير الجيد للخيول الذي سبق البطولة.

وكانت الجمعية أقامت العرض الوطني السابع في العام الماضي على أرض نادي باسل الأسد للفروسية بعد توقف دام لسنوات عدة علما أنها أقامت ستة عروض سابقا قبل عام 2011.