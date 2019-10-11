وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة والقامشلي ضد العدوان التركي على الأراضي السورية

الجمعة / 11 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب السعادة التركي: سياسات أردوغان حيال سورية تخدم الغرب
2019-10-11
إدانات واسعة للعدوان التركي على الأراضي السورية: اعتداء صارخ يتنافى مع قواعد القانون الدولي
2019-10-11
توسك وكونتي يطالبان النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية فوراً
2019-10-11
اتحاد الطلبة العرب: أردوغان سيجر أذيال الخيبة والهزيمة
2019-10-11
برلماني تركي: التعاون والتنسيق مع سورية ضرورة ملحة
2019-10-11
مقتل أحد جنود النظام التركي خلال العدوان على الأراضي السورية
2019-10-11
الأمم المتحدة: العدوان التركي يتسبب بنزوح عشرات آلاف المواطنين
2019-10-10
محليات
مجلس الشعب يندد بالعدوان التركي: حلقة من حلقات التآمر التركي الأمريكي الصهيوني على سورية
2019-10-11
إحداث الصيدلية الافتراضية في كلية الصيدلة بجامعة تشرين يخفف من معاناة الطلاب خلال التدريب
2019-10-11
حملة نظافة في محافظة السويداء
2019-10-11
إخماد حريق في مستودع للأخشاب بمدينة دوما دون وقوع إصابات
2019-10-11
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام
2019-10-11
دعما للأسر العائدة لمنازلها بالمناطق المحررة بريف حماة الشمالي.. السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار مناسبة-فيديو
2019-10-10
المقداد: العدوان التركي غزو موصوف.. والجيش العربي السوري على استعداد لمواجهة كل التحديات-فيديو
2019-10-10
رياضة
كرواتيا تهزم هنغاريا وتقترب من التأهل لبطولة أوروبا
2019-10-11
هولندا تتغلب على أيرلندا الشمالية بثلاثية في تصفيات أوروبا 2020
2019-10-11
منتخب سورية يفوز على نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم
2019-10-10
منتخب سورية الأولمبي يتعادل مع نظيره البحريني وديا
2019-10-10
إيران تفوز على كمبوديا بنتيجة كبيرة في تصفيات كأس العالم وآسيا
2019-10-10
استراليا تفوز على نيبال بخماسية
2019-10-10
تعادل السنغال والبرازيل ودياً بكرة القدم
2019-10-10
اقتصاد
تربية النحل وإنتاج العسل في حماة تستعيد عافيتها من جديد
2019-10-11
الخطوط المغربية تجمد صفقة لشراء طائرتي بوينغ 737 ماكس
2019-10-11
السورية للتجارة.. عمل يومي على توسيع التشكيلة السلعية بأسعار أقل من السوق- فيديو
2019-10-10
5098 ضبطاً تموينياً في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي
2019-10-10
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
2019-10-10
خطوات جادة لإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي
2019-10-09
هيئة دعم الصادرات تعتمد رؤية جديدة لدعم الإنتاج المحلي
2019-10-09
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الشريط الأخباري
قوات النظام التركي تواصل عدوانها على الأراضي السورية.. وقصف عنيف على مدينة رأس العين بريف الحسكة-فيديو
بعد نحو شهر على افتتاحه.. إرهابيو (النصرة) يزيدون حصارهم على المدنيين لمنعهم من الخروج عبر ممر أبو الضهور
شهداء وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي-فيديو
بوتين يحذر من خطر عودة انتشار إرهابيي (داعش) جراء العدوان التركي على الأراضي السورية
مجلس الشعب يندد بالعدوان التركي: حلقة من حلقات التآمر التركي الأمريكي الصهيوني على سورية
الخارجية الإيرانية: ناقلة النفط سابيتي تعرضت للاستهداف مرتين
توسك وكونتي يطالبان النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية فوراً
مطالبات في ألمانيا بوقف تصدير السلاح للنظام التركي
المقداد: العدوان التركي غزو موصوف.. والجيش العربي السوري على استعداد لمواجهة كل التحديات-فيديو
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية: خرق سافر للقانون الدولي
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة والقامشلي ضد العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-11
الحسكة
القامشلي
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة
2019-10-11
anwar
سابق
مراسل سانا في الحسكة: عدوان تركي جوي ومدفعي عنيف على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي
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