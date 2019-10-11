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مراسل سانا في الحسكة: عدوان تركي جوي ومدفعي عنيف على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي

2019-10-11

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وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة والقامشلي ضد العدوان التركي على الأراضي السورية

الحسكة القامشلي

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