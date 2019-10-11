أحزاب وشخصيات عربية ودولية تدين العدوان التركي على الأراضي السورية: يتنافى مع قواعد القانون الدولي

عواصم-سانا

جدد رئيس الحكومة التشيكية اندريه بابيش إدانته العدوان التركي على الأراضي السورية.

وقال بابيش في تصريح إن تشيكيا تشاطر الاتحاد الأوروبي موقفه في إدانة هذا العدوان.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس النواب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي فويتيخ فيليب أن العدوان على دولة ذات سيادة هو أمر غير مقبول مشددا على أن لا مبرر لعدوان النظام التركي.

إلى ذلك بين رئيس حركة الحرية والديمقراطية المباشرة توميو اوكامورا أن الغزو التركي خرق للقانون الدولي مشددا على أن الحل لهذا الوضع يكمن في العودة إلى القانون الدولي أي خروج كل القوات الأجنبية الموجودة في سورية دون موافقة الحكومة السورية.

من جهته دعا رئيس حزب القراصنة ايفان بارتوش الى انضمام تشيكيا بشكل فوري إلى الجهود الساعية إلى وقف العدوان التركي مشددا على أن من مصلحة أوروبا الحيوية إيقاف “المجزرة” التي يرتكبها النظام التركي.

بدوره أكد عضو مجلس النواب التشيكي ايفو فالينتا أن تركيا كانت على الدوام وستظل قوة احتلال وتمارس العدوان داعيا الى طردها من حلف شمال الأطلسي “ناتو” وإرسال رسالة واضحة لها بأنه لن يتم التحالف مع دولة تمارس العدوان.

من جهته أعرب حزب رؤساء البلديات والمستقلين في جمهورية التشيك عن رفضه العدوان التركي على الأراضي السورية.

و من النمسا أدان عضو حزب الشعب النمساوي في البرلمان الأوروبي لوكاس ماندل العدوان التركي على الأراضي السورية وأكد في تصريح نقلته صحيفة سالزبرغر ناخريختن النمساوية أن العدوان يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر ويؤدي إلى تقوية تنظيم “داعش” الإرهابي.

بدوره طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي يورغ لايختفريد بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي عندما يتحالف أردوغان مع الجماعات الإرهابية مؤكدا أن العدوان التركي ” كارثة إنسانية وسياسية واستراتيجية”.

أحزاب وشخصيات عربية: يهدد الأمن والسلم الدوليين

من جهته أدان الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب العدوان التركي على الأراضي السورية مشددا على أنه يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويشكل اعتداء صارخا وغير مقبول على سيادة دولة عربية.

ودعا الاتحاد في بيان اليوم المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره إزاء هذا العدوان الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين ووقف أي محاولات تهدف إلى استباحة واحتلال أراض سورية.

وأكد أن ” الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها الوطنية واجب قومي يتطلب التضامن معها في مواجهة الاعتداءات التركية والأجنبية” محذرا من تبعات العدوان التركي على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها.

بدوره أدان أمين عام حزب الحركة القومية في الأردن ضيف الله الفراج في تصريح صحفي لـ سانا العدوان التركي على الأراضي السورية و الذي يأتي في وقت يسجل فيه محور المقاومة انتصارات على ثالوث العدوان الامبريالي الصهيوني الرجعي.

وقال إن العدوان التركي هدفه إحياء الطموحات الأردوغانية العثمانية وتقديم النجدة للتنظيمات الارهابية المهزومة في سورية وتقويتها بعد محاصرتها في إدلب.

من جانبه أدان النائب اللبناني السابق إميل إميل لحود العدوان التركي على الأراضي السورية مؤكدا أن ” أردوغان الحالم عبثا باستنهاض الامبراطورية العثمانية اختار تحطيم سفينته على صخور سورية بعد انكسار أدواته من إرهابيي النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية الذين استخدمهم طيلة السنوات الماضية لضرب سورية”.

بدورها أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية في بيروت العدوان التركي مؤكدة أنه” انتهاك سافر للسيادة السورية”.

وقال الأمين العام للمؤتمر قاسم صالح في بيان إن النظام التركي مستمر في عدوانه على السيادة السورية بدءاً من تسهيل دخول المجموعات الإرهابية وتبنيها ودعمها والتنصل من جميع التعهدات التي التزم بها لوضع حد لهذه المجموعات في مدينة إدلب وريفها وإجبارهم على تسليم أسلحتهم.

وأشار إلى أن القوات التركية والأميركية والغربية هي قوات احتلال ومن حق الجيش السوري مواجهتها لإخراجها من الأراضي السورية وتطهير المناطق الخاضعة لسيطرتها وسيطرة المجموعات الإرهابية التابعة لها”.

وطالب صالح برفع الحصار احادي الجانب المفروض على سورية الذي يستهدف موقعها ومواقفها المبدئية المتمسكة بالحقوق القومية وفي مقدمها قضية فلسطين.

إلى ذلك طالبت ندوة العمل الوطني ببيروت بوقف فوري للعدوان التركي على الأراضي السورية وقالت في بيان إن” ما يرتكبه النظام التركي هو اعتداء واحتلال وتهجير مقصود للسكان وتعد خطير على الأمن القومي العربي وعلى سيادة ووحدة سورية بالإضافة إلى كونه انتهاكا للمواثيق والعهود الدولية”.

من جانبه أدان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان العدوان التركي مؤكدا أن ما يقوم به النظام التركي اليوم هو “غزو بكل ما للكلمة من معنى”.

وحذر في كلمة اليوم من ” أن ما تشهده دولنا وشعوبنا من حروب وتدمير وتهجير وتآمر على وجودها وكياناتها وثقافاتها وحضاراتها يؤكد أن الهجمة كبيرة والاستهداف خطير”.