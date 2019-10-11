إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بمركز للتسوق بمدينة مانشستر البريطانية

لندن-سانا

أصيب أربعة أشخاص بجروح في حادث طعن وقع اليوم في مركز ارندالي للتسوق بمدينة مانشستر شمال بريطانيا.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم خدمة الإسعاف قولها إن “المسعفين يعملون على معالجة أربعة مصابين في مكان الحادث” فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم اعتقال شخص وإخلاء المركز وإيقاف حركة خطوط الترام للنقل في ساحة اكستشينج.

وكان أربعة بريطانيين أصيبوا خلال حوادث طعن متفرقة شمال لندن نفذها مجهولون في آذار الماضي.

ووصلت معدلات القتل والإصابات باستخدام السكاكين أو الأسلحة البيضاء الأخرى في بريطانيا ولا سيما العاصمة لندن إلى معدلات قياسية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

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