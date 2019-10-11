القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين غربي الموصل

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على اثنين من الإرهابيين في مدينة الموصل شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الاستخبارات العسكرية قولها في بيان اليوم إنه خلال عملية نوعية تمكنت مفارزها في قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقتي يارمجة وحي الانتصار غربي الموصل.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين المعتقلين ينتميان إلى ما يسمى “ولاية الجزيرة” وأحدهما كان مسؤولاً عن تهريب النفط المسروق من سورية والعراق.

وكانت القوات الأمنية العراقية اعتقلت أمس الأول أربعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

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