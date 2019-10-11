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عــاجــل مراسل سانا في الحسكة: استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين جراء اعتداء قوات العدوان التركي بالقذائف على حي الزيتونة شمالي مدينة القامشلي

مراسل سانا في الحسكة: قوات العدوان التركي تعتدي بعدة قذائف على الأجزاء الشمالية من مدينة القامشلي

2019-10-11

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مراسل سانا في الحسكة: استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين جراء اعتداء قوات العدوان التركي بالقذائف على حي الزيتونة شمالي مدينة القامشلي

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