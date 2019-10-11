مراسل سانا في الحسكة: قوات العدوان التركي تعتدي بعدة قذائف على الأجزاء الشمالية من مدينة القامشلي

الجمعة / 11 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
توسك وكونتي يطالبان النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية فوراً
2019-10-11
حزب السعادة التركي: سياسات أردوغان حيال سورية تخدم الغرب
2019-10-11
اتحاد الطلبة العرب: أردوغان سيجر أذيال الخيبة والهزيمة
2019-10-11
برلماني تركي: التعاون والتنسيق مع سورية ضرورة ملحة
2019-10-11
مقتل أحد جنود النظام التركي خلال العدوان على الأراضي السورية
2019-10-11
الأمم المتحدة: العدوان التركي يتسبب بنزوح عشرات آلاف المواطنين
2019-10-10
حزبان إسبانيان يدينان العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
محليات
حملة نظافة في محافظة السويداء
2019-10-11
إخماد حريق في مستودع للأخشاب بمدينة دوما دون وقوع إصابات
2019-10-11
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام
2019-10-11
دعما للأسر العائدة لمنازلها بالمناطق المحررة بريف حماة الشمالي.. السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار مناسبة-فيديو
2019-10-10
المقداد: العدوان التركي غزو موصوف.. والجيش العربي السوري على استعداد لمواجهة كل التحديات-فيديو
2019-10-10
نقابة الفنانين: عدوان النظام التركي إثبات لطبيعته الإجرامية
2019-10-10
السفير الكوبي بدمشق: كوبا تدين أي عدوان يستهدف سيادة واستقلال ووحدة سورية-فيديو
2019-10-10
رياضة
كرواتيا تهزم هنغاريا وتقترب من التأهل لبطولة أوروبا
2019-10-11
هولندا تتغلب على أيرلندا الشمالية بثلاثية في تصفيات أوروبا 2020
2019-10-11
منتخب سورية يفوز على نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم
2019-10-10
منتخب سورية الأولمبي يتعادل مع نظيره البحريني وديا
2019-10-10
إيران تفوز على كمبوديا بنتيجة كبيرة في تصفيات كأس العالم وآسيا
2019-10-10
استراليا تفوز على نيبال بخماسية
2019-10-10
تعادل السنغال والبرازيل ودياً بكرة القدم
2019-10-10
اقتصاد
الخطوط المغربية تجمد صفقة لشراء طائرتي بوينغ 737 ماكس
2019-10-11
السورية للتجارة.. عمل يومي على توسيع التشكيلة السلعية بأسعار أقل من السوق- فيديو
2019-10-10
5098 ضبطاً تموينياً في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي
2019-10-10
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
2019-10-10
خطوات جادة لإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي
2019-10-09
هيئة دعم الصادرات تعتمد رؤية جديدة لدعم الإنتاج المحلي
2019-10-09
نجاح تجربة بيع اللحوم في 8 صالات للسورية للتجارة بحمص
2019-10-09
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مراسل سانا في الحسكة: استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين جراء اعتداء قوات العدوان التركي بالقذائف على حي الزيتونة شمالي مدينة القامشلي
مراسل سانا في الحسكة: قوات العدوان التركي تعتدي بعدة قذائف على الأجزاء الشمالية من مدينة القامشلي
2019-10-11
2019-10-11
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