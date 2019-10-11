حزب السعادة التركي: سياسات أردوغان حيال سورية تخدم الغرب

أنقرة-سانا

أكد رئيس حزب السعادة التركي تامال كاراموللا أوغلو أن الغرب استخدم نظام رجب طيب أردوغان أداة في استهداف دول المنطقة ولا سيما سورية ومحاولة تدميرها مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك ينعكس أيضا بشكل خطير على تركيا.

وقال كاراموللا أوغلو في مؤتمر صحفي اليوم: “الدول الامبريالية مستمرة بتدمير دول المنطقة وفي مقدمتها سورية والعراق واليمن ولبنان في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير”مضيفا “سياسات تركيا الحالية تخدم هذا المشروع ولا يمكن التصدي له إلا عبر التعاون الإقليمي” ومؤكدا ضرورة انتهاج مبدأ الحوار مع سورية بدلا من الحرب عليها.

وشدد كاراموللا أوغلو على أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة التي لا يهمها سوى مصلحة “إسرائيل” داعيا سلطات النظام التركي إلى الابتعاد عن أي موقف يخدم مخططات الولايات المتحدة وكيان الاحتلال وهو ما سينعكس بشكل خطير على تركيا.

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