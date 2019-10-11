لقاء شعري موسيقي بثقافي السويداء

السويداء-سانا

قصائد شعرية امتزجت فيها جمالية الكلمات ومعانيها بالحس الموسيقي لكوكبة من الشعراء جمعهم نبض الحرف ورقة الإحساس في لقاء موسيقي شعري استضافه المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء.

اللقاء الذي نظمته جمعية النقاء الثقافية تحت عنوان شاعر وقصيدة أحياه كل من الشعراء الدكتور إحسان قنديل ورفيق السبع وعادل البعيني وفارس دعدوش من دمشق وهيثم طالب من السلمية وأشرف الخطيب وحسام الحلبي وميرسا ابو مغضب ورافقهم عازفا على العود الدكتور بهاء عبد الحي.

الشعراء سكبوا كلماتهم بقوالب شعرية ونثرية غلب عليها الطابع الوطني والوجداني وسط حضور ثقافي واجتماعي حيث بدأ قنديل بقصيدتين “نسيان” و”سراب” من الشعر غلب عليهما الطابع الوجداني.

وجالت قصيدة الشاعر دعدوش من دمشق “نقش على خاصرة المسيح” في رحاب الوطن المجروح مشبها الآم وأوجاع سورية بأوجاع السيد المسيح بينما أبحر طالب في معان وطنية تتصل بحب الوطن والتمسك بترابه والتضحية في سبيله.

وبحس وجداني عاطفي جسد الحلبي محنة الوطن وعزة وصمود سورية في قصيدته “متمردة” فيما ألقى السبع قصيدته “سورية” من الشعر النبطي عبر فيها عن عمق الانتماء للوطن فيما اتت قصائد الشعراء الآخرين أقرب لقصائد الفن.

خزامى القنطار