المغنية كارمن توكمه جي تشدو في دار الأوبرا

دمشق-سانا

شكّل الحفل الغنائي الذي أحيته المغنية الشابة كارمن توكمه جي في قاعة الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون حالة إعلان عن قدومها بقوة لعالم الأغنية الملتزمة بالكلمة الجيدة واللحن المتقن والأداء المفعم بالإحساس.

الحفل الذي أقيم مساء أمس حضره حشد من الجمهور جاء بإشراف الموسيقي ناريك عباجيان الذي وزع أغلب أغانيه حيث قدمت المغنية كارمن مجموعة من أغاني الفنانين ماجدة الرومي وجوليا بطرس وسيد درويش وزياد الرحباني كما أدت اغنية دامسكو بمصاحبة المغني الشاب بلال الجندي إضافة لعدة أغان خاصة أدتها في شارات الأعمال الدرامية من ألحان إياد الريماوي مثل ضبو الشناتي وقلبي عليك وهذي الروح وغيرها مع أداء خاص لأغنية راحت يا خال بمصاحبة برنارد توكمه جي ملحن الأغنية و عازف الناي إبراهيم كدر.

الحفل تضمن أيضاً إطلاق الأغنية الخاصة الأولى للمغنية كارمن والتي لحنتها بالشراكة مع أخيها الموسيقي برنارد بعنوان نقل فؤادك كما قدمت أغنية باللغة الفرنسية وختمت حفلها المميز بمدلي “مزيج غنائي” للسيدة فيروز تفاعل معه الجمهور بالغناء والتصفيق الحار.

وعن الحفل واختيارها لهذا النوع من الاغاني قالت المغنية كارمن في تصريح لـ سانا: “التزمت منذ بداية دراستي للغناء والموسيقا بتقديم هذا النوع من الأغاني ذات القيمة الفنية في الكلمة واللحن وهذا كان اتفاقي مع أهلي لاحتراف الغناء ورغم قلة الفرص الإنتاجية لمثل هذه الأغاني إلا أن هناك شركاء مميزين دائماً من الشعراء والملحنين والموسيقيين يمكن أن نقدم معاً أعمالاً غنائية ترقى لذوق الجمهور الذي أحب اليوم ما قدمناه وشجعنا لنستمر في عملنا بهذا الاتجاه”.

كارمن اعتبرت أن حفلها الخاص الأول اليوم جاء في الوقت المناسب بعد أن وصلت لمرحلة باتت فيها قادرة على تقديم ما لديها للجمهور بكل ثقة وقوة.

المغنية كارمن توكمه جي بدأت دراسة الصولفيج عام 2009 على يد الأستاذ حسام الدين بريمو والتحقت بكورال قوس قزح بقيادته عام 2010 ثم درست أصول الغناء الأوبرالي على يد مغنية الأوبرا آراكس شيكيجيان تحضيراً لدخول المعهد العالي للموسيقا الذي أصبحت طالبة فيه عام 2012 لتتخرج منه في قسم الغناء الكلاسيكي عام 2017 بمعدل ممتاز وهي حائزة على إجازة في الصيدلة من جامعة دمشق عام 2015 وتعمل حالياً كأستاذ مساعد في قسم الغناء الكلاسيكي بالمعهد العالي للموسيقا ولها عدة مشاركات في ورشات عمل داخل وخارج سورية.

محمد سمير طحان

تصوير: بلال الحمام

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