قوات النظام التركي تواصل عدوانها على الأراضي السورية.. وقصف عنيف على مدينة رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

واصلت قوات النظام التركي عدوانها على الأراضي السورية لليوم الثالث على التوالي وجددت استهدافاتها بالمدفعية والطيران العديد من المناطق في ريف الحسكة مركزة قصفها على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي للمدينة في محاولة لاجتياحها واحتلالها بالكامل بعد احتلال قريتي تل حلف وأم الخير والتوغل في علوك وكشتو في محيطها وفي عدد من أحياء المدينة الليلة الماضية.

وذكر مراسل سانا أن الساعات الماضية شهدت تركيز قوات العدوان التركي استهدافها الأحياء السكنية في مدينة رأس العين عبر قصف جوي ومدفعي كثيف طال منازل الأهالي السكنية والمرافق والمؤسسات الخدمية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية في محاولة لإفراغ المدينة من أهلها تمهيدا لاجتياحها واحتلالها الكامل.

واستشهد أمس 9 مدنيين وأصيب عشرات آخرين بجروح في مدينة رأس العين وعدة مناطق طالها قصف كثيف بالمدفعية والقذائف الصاروخية إضافة لغارات بالطيران وذلك بالتوازي مع استهداف مكثف لمحطة سعيدة الرئيسة للنفط التابعة لحقول الحسكة رميلان على الحدود التركية أدى إلى احتراق المحطة بالكامل.

ولفت المراسل إلى أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة تجري منذ صباح اليوم بين قوات العدوان التركي من جهة وميليشيا “قسد” من جهة أخرى بالتزامن مع أنباء تفيد باستقدام ميليشيا “قسد” تعزيزات إلى مدينة رأس العين تمكنت على اثرها من إيقاف توغل قوات النظام التركي واستعادة السيطرة على أجزاء من المنطقة الصناعية داخل المدينة.

وأعلنت وزارة دفاع النظام التركي في وقت سابق اليوم مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين خلال تنفيذهم إحدى العمليات في إطار العدوان الذي تشنه قوات هذا النظام على ريفي محافظتي الحسكة والرقة.

وتشن قوات النظام التركي عدوانا على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بقصف جوي ومدفعي استهدف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزا على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير فى البنى التحتية.

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