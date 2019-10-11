الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..