برلماني تركي: التعاون والتنسيق مع سورية ضرورة ملحة

أنقرة-سانا

دعا خلوق باكشان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي إلى التعاون والتنسيق مع سورية بهدف إيجاد حلول للقضايا والمشكلات التي تواجه المنطقة مؤكداً أن هذا التنسيق بات “ضرورة ملحة”.

وشدد باكشان في حديث لقناة كي آر تي التركية على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامتها وقال: “من واجبنا بل من مسؤوليتنا كدولة جارة أن ندافع عن وحدة سورية ونساعدها لتجاوز الأزمة فيها وليس أن نتوغل داخل أراضيها دون إذن منها”.

كما أكد باكشان أن تناقضات أردوغان “لا حدود لها” فهو يتحدث عن سيادة سورية ولكنه لا يحترم هذه السيادة ويتحدث مع إيران وروسيا لحل الأزمة في سورية ثم يفعل كل شيء لعرقلة أو تأخير ذلك من خلال اعتداءاته على أجزاء من الأراضي السورية.

وتشن قوات النظام التركي عدواناً على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بالتوازي مع استهداف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزة على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.

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