ثلثا الطيور في أمريكا تواجه خطر الانقراض بسبب وتيرة تغير المناخ

واشنطن-سانا

حذرت جمعية أودوبون الوطنية الأمريكية من أن ثلثي أنواع الطيور في أمريكا الشمالية تواجه خطر الانقراض داعية إلى اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وتيرة التغير المناخي.

ونقلت رويترز عن ديفيد يارنولد المدير التنفيذي لأودوبون قوله في إفادة صحفية: “نحن نمر بحالة طوارئ تتعلق بالطيور، الأمر يتعلق بالمستقبل الذي ينتظرنا ومستقبل أطفالنا كما هو بشأن مستقبل الطيور”.

وذكر تقرير صادر عن الجمعية المعنية أن الإخفاق في إبطاء وتيرة الانبعاثات الضارة التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لتعرض 389 نوعاً من أصل 604 أنواع من الطيور في أمريكا الشمالية للانقراض.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام سيجبر الطيور على البحث عن أماكن أخرى مناسبة لتقطنها وقد لا تنجو خلال تلك الرحلة.

وأضاف الباحثون إن تقليل الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة من ثلاث درجات مئوية بحلول 2080 إلى 1.5 قد يجنب ما يقرب من 40 بالمئة من تلك الأنواع الوقوع في خطر.

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