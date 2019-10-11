رئيس وزراء إيطاليا يجدد مطالبته النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية

روما-سانا

جدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مطالبته النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية.

وقال كونتي في تغريدة على تويتر: “ندعو تركيا إلى الوقف الفوري لعمليتها الأحادية التي يمكن أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر وتقوض الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي” معربا عن القلق العميق حيال العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على الأراضي السورية.

وحذر كونتي من أن العدوان التركي سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة داعيا إلى تجنيب المدنيين أي معاناة إضافية.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت أمس أنها استدعت سفير النظام التركي في روما على خلفية العدوان الذى يشنه هذا النظام على الأراضي السورية.

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