11 تشرين الأول 1138- وقوع زلزال حلب الكبير

دمشق-سانا

1138- وقوع زلزال حلب الكبير والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسبب للوفيات في التاريخ.

1910- الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوين رايت في ولاية ميزوري.

1963- الأمم المتحدة تدين سياسة القمع في جنوب أفريقيا.

1977- اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.

1986- عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.

2012- الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبية والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.

من مواليد هذا اليوم

1885- فرنسوا مورياك.. كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952.

1956- نيكادور دوارتي فروتوس رئيس باراغواي.

من وفيات هذا اليوم

1303- البابا بونيفاتشي الثامن بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1896- أنطون بروكنر.. موسيقي نمساوي.

1989- ماريون كينج هوبرت.. عالم جيوفيزياء أمريكي.

أعياد ومناسبات

عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.