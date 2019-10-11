11 تشرين الأول 1138- وقوع زلزال حلب الكبير

دمشق-سانا
1138- وقوع زلزال حلب الكبير والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسبب للوفيات في التاريخ.
1910- الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوين رايت في ولاية ميزوري.
1963- الأمم المتحدة تدين سياسة القمع في جنوب أفريقيا.
1977- اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.
1986- عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.
2012- الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبية والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.
من مواليد هذا اليوم
1885- فرنسوا مورياك.. كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952.
1956- نيكادور دوارتي فروتوس رئيس باراغواي.
من وفيات هذا اليوم
1303- البابا بونيفاتشي الثامن بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1896- أنطون بروكنر.. موسيقي نمساوي.
1989- ماريون كينج هوبرت.. عالم جيوفيزياء أمريكي.
أعياد ومناسبات
عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.