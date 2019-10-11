الخطوط المغربية تجمد صفقة لشراء طائرتي بوينغ 737 ماكس

الرباط-سانا

أعلن مصدر في شركة الخطوط الجوية المغربية أن الناقلة الوطنية علقت صفقة لشراء طائرتين إضافيتين بوينغ 737 ماكس بعد إيقاف رحلاتها في أعقاب تحطم طائرة في إثيوبيا.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله إن الخطوط الملكية المغربية كانت تعتزم استلام طائرتين 737 ماكس في حزيران مضيفا أن طائرتين أخريين من نفس الطراز في أسطولها تم وقف رحلاتهما انتظارا لنتائج التحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية في آذار الماضي.

وكانت شركة “ساوث وست إيرلاينز” الأمريكية وشركة “غول لينهاس إيرياس” أوقفتا رحلات 13 طائرة “بوينغ 737 إن جي” بعد أن أمر منظمون أمريكيون الأسبوع الماضي بإجراء فحوصات عاجلة.

يشار إلى أنه جرى تعليق رحلات الطائرة الأكثر مبيعا للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات في أنحاء العالم وتجميد تسليم الطائرات في آذار الماضي بعد حادثي تحطم في إثيوبيا وإندونيسيا قتل فيهما 346 شخصا في خمسة أشهر.