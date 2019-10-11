استدعاء وزير أمريكي للشهادة في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب

واشنطن-سانا

أصدر رؤساء 3 لجان بمجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون طلب استدعاء لوزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لدوره في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لفتح تحقيق مع خصمه السياسي المحتمل ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رؤساء اللجان التي تقود التحقيق قالوا في خطاب أرسل لبيري إنه في الآونة الأخيرة أثارت تقارير علنية تساؤلات حول أي دور قد تكون قمت به في نقل أو تعزيز رسالة الرئيس الصارخة إلى الرئيس الأوكراني.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي يجري فيه مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقا حول إساءة استخدام ترامب لسلطته فيما يتعلق بتفاصيل المكالمة الهاتفية له مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تموز الماضي والتي طالب ترامب فيها بإعادة فتح التحقيق مع هانتر بايدن ما يؤثر في حظوظ جو بايدن في الانتخابات وقد تؤدي التحقيقات إلى عزل الرئيس الجمهوري.