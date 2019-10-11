كرواتيا تهزم هنغاريا وتقترب من التأهل لبطولة أوروبا

سبليت-سانا

واصلت كرواتيا سعيها لبلوغ نهائيات بطولة أوروبا بكرة القدم العام المقبل وتغلبت على هنغاريا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وهيمنت كرواتيا على المباراة بعدما افتتح القائد لوكا مودريتش التسجيل بعد خمس دقائق من البداية ثم ضاعف المهاجم برونو بتكوفيتش النتيجة بهدف جميل بكعب قدمه.

وسمحت أخطاء الدفاع لبتكوفيتش ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لكرواتيا في وقت متأخر من الشوط الأول.

وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات وستضمن تأهلها لنهائيات العام المقبل قبل مباراة على النهاية في حال فوزها خارج أرضها على ويلز بعد غد الأحد.

وتحتل سلوفاكيا المركز الثاني بعشر نقاط من ست مباريات متقدمة بفارق نقطة واحدة عن المجر صاحبة المركز الثالث بينما تأتي ويلز في المركز الرابع بسبع نقاط من خمس مباريات بينما تملك أذربيجان متذيلة الترتيب نقطة واحدة من خمس مباريات.