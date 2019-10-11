حزبان إسبانيان يدينان العدوان التركي على الأراضي السورية

مدريد-سانا

أدان الحزب الشيوعي الإسباني وحزب اليسار الموحد في إسبانيا العدوان التركي على الأراضي السورية مؤكدين أنه يهدد السلم والاستقرار الإقليميين ويخرق القانون الدولي.

وطالب الحزب الشيوعي الاسباني في بيان له اليوم الأمم المتحدة بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية مشيرا إلى أن مشاكل المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر تطبيق القانون الدولي مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها.

واعتبر البيان أن هدف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان من شن عدوانه على سورية هو زيادة نفوذه العسكري والجيوسياسي في المنطقة لتحقيق حلم الهيمنة على كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أن تواطؤ أمريكا وتسهيلها للغزو التركي على الأراضي السورية هو مثال على ازدراء الإمبريالية بالقانون الدولي.

وفي بيان آخر طالب حزب اليسار الموحد الإسباني الحكومة الإسبانية والمؤسسات الأوروبية بالإدانة الشديدة للعدوان التركي داعيا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء وقطع العلاقات التي تربطه بتركيا.