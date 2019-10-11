الأمم المتحدة: العدوان التركي يتسبب بنزوح عشرات آلاف المواطنين

الأمم المتحدة-سانا

أكدت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العدوان التركي على الأراضي السورية تسبب بنزوح عشرات الآلاف من المدنيين الذين اضطروا إلى ترك ديارهم إلى مناطق آمنة.

وذكرت المفوضية في بيان نشره موقع روسيا اليوم أن العدوان التركي أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح والفرار من مناطق القتال والبحث عن ملاذ آمن بينما بقي مئات الآلاف عرضة للخطر داعية الى عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب في وقت سابق اليوم عن قلقه العميق على خلفية العدوان الذى يشنه النظام التركي على الأراضي السورية وقال للصحفيين “أنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا”.

وتشن قوات النظام التركي عدوانا على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بقصف جوي ومدفعي استهدف العديد من القرى والبلدات بريفي المحافظتين مركزا على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشات النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.