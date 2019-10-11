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مراسل سانا: غارات مكثفة لطيران النظام التركي على مدينة تل أبيض قرب الحدود شمال الرقة

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دعما للأسر العائدة لمنازلها بالمناطق المحررة بريف حماة الشمالي.. السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار مناسبة

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