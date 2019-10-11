مراسل سانا: غارات مكثفة لطيران النظام التركي على مدينة تل أبيض قرب الحدود شمال الرقة

الجمعة / 11 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأمم المتحدة: العدوان التركي يتسبب بنزوح عشرات آلاف المواطنين
2019-10-10
غوتيريس يعرب عن قلقه على خلفية العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
إدانات عربية للعدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
نيبينزيا: روسيا كانت تدعو بعض الأطراف السورية الكردية للحوار مع الحكومة السورية لكنهم اختاروا رعاة آخرين
2019-10-10
سلطات نظام أردوغان تعتقل 22 تركياً بينهم صحفي لمعارضتهم العدوان على سورية
2019-10-10
السيسي يجدد رفض بلاده القاطع للعدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية: خرق سافر للقانون الدولي
2019-10-10
محليات
دعما للأسر العائدة لمنازلها بالمناطق المحررة بريف حماة الشمالي.. السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار مناسبة-فيديو
2019-10-10
المقداد: العدوان التركي غزو موصوف.. والجيش العربي السوري على استعداد لمواجهة كل التحديات-فيديو
2019-10-10
نقابة الفنانين: عدوان النظام التركي إثبات لطبيعته الإجرامية
2019-10-10
السفير الكوبي بدمشق: كوبا تدين أي عدوان يستهدف سيادة واستقلال ووحدة سورية-فيديو
2019-10-10
وضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ.. وإحداث مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي
2019-10-10
اتحاد علماء بلاد الشام يدين العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
مديرية الآثار والمتاحف: العدوان التركي يستهدف تلالاً أثرية تعود لآلاف السنين
2019-10-10
رياضة
منتخب سورية يفوز على نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم
2019-10-10
منتخب سورية الأولمبي يتعادل مع نظيره البحريني وديا
2019-10-10
إيران تفوز على كمبوديا بنتيجة كبيرة في تصفيات كأس العالم وآسيا
2019-10-10
استراليا تفوز على نيبال بخماسية
2019-10-10
تعادل السنغال والبرازيل ودياً بكرة القدم
2019-10-10
تشكيلة منتخب سورية بكرة القدم في مباراته مع نظيره المالديفي
2019-10-10
بمعنويات عالية.. منتخب سورية يواجه نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم
2019-10-10
اقتصاد
السورية للتجارة.. عمل يومي على توسيع التشكيلة السلعية بأسعار أقل من السوق- فيديو
2019-10-10
5098 ضبطاً تموينياً في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي
2019-10-10
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
2019-10-10
خطوات جادة لإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي
2019-10-09
هيئة دعم الصادرات تعتمد رؤية جديدة لدعم الإنتاج المحلي
2019-10-09
نجاح تجربة بيع اللحوم في 8 صالات للسورية للتجارة بحمص
2019-10-09
مركز التقانات الحيوية في جامعة البعث يضع استراتيجية للتوسع بزراعة الزعفران
2019-10-09
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الشريط الأخباري
المقداد: العدوان التركي غزو موصوف.. والجيش العربي السوري على استعداد لمواجهة كل التحديات-فيديو
النظام التركي يمعن في عدوانه على ريفي الحسكة والرقة ويتوغل في مدينة رأس العين… وانسحاب عشرات من جنود الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية- فيديو
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية: خرق سافر للقانون الدولي
دفعات جديدة من المهجرين تعود إلى قراها المحررة من الإرهاب عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس- فيديو
وضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ.. وإحداث مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي
سورية: تصريحات المجرم أردوغان لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر.. سنواجه العدوان التركي الغاشم بكل الوسائل
عدوان تركي على الأراضي السورية.. استشهاد 8 مدنيين وجرح 20 آخرين في ريف الحسكة-فيديو
إدانات واسعة للعدوان التركي.. مصر: اعتداء على سيادة دولة شقيقة.. الجزائر: متضامنون مع سورية
بوتين: ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها
السفير آلا: سورية تركز على عودة المهجرين وتأمين احتياجاتهم وإعادة بناء ما دمره الإرهاب
مراسل سانا: غارات مكثفة لطيران النظام التركي على مدينة تل أبيض قرب الحدود شمال الرقة
2019-10-11
2019-10-11
mohamad
سابق
الأمم المتحدة: العدوان التركي يتسبب بنزوح عشرات آلاف المواطنين
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دعما للأسر العائدة لمنازلها بالمناطق المحررة بريف حماة الشمالي.. السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار مناسبة
انظر ايضاً
دعما للأسر العائدة لمنازلها بالمناطق المحررة بريف حماة الشمالي.. السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار مناسبة
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