مهرجان (برج وبحر) بنسخته الثانية بطرطوس يحتفي بالموسيقار اللبناني زياد الرحباني

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان “برج وبحر” في نسخته الثانية المخصصة للاحتفاء بالموسيقار اللبناني زياد الرحباني على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في صافيتا.

المهرجان الذي يقيمه كورالا حلم و حنين بالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس وبمشاركة موسيقيين سوريين من فرقة الرحباني شهد يومه الأول حضور شريحة واسعة من الجمهور السوري المحب لفن وابداع زياد حيث قدم كورالا حلم وحنين باقة من أغانيه الموزعة هارمونيا ومنها بأصوات أطفال كورال حلم موسيقا أبو علي من دون مرافقة للالات الموسيقية وأغنيتا افلاطون وبما أنو في حين أدى كورال حنين للكبار أغاني وحدون ومعرفتي فيك وسرقني الزمان.

أما شابات كورال حنين فكانت لهن فقرة خاصة من خلال تأدية اغاني الله كبير وأمنلي بيت وما شاورت حالي لتختتم الأمسية بمشاركة جميع أعضاء الكورال باغاني كيف كانت ويا نور عيني وراجعة باذن الله ويا سيف ال عالاعداء.

وشارك بامسية اليوم موسيقيون سوريون قديرون من فرقة الرحباني وهم على التروميبت نزار عمران والبزق رافت أبو حمدان والتشيللو موفق الذهبي والكمان رشيد هلال ومن خارج فرقة الرحباني عازف الإيقاع محمد شهادة.

وأكدت الدكتورة نهى بشور مديرة ومؤسسة كورالي حنين وحلم في تصريح لسانا أن اختيار الموسيقار زياد الرحباني وتكريمه في مهرجان برج وبحر نسخته الثانية لما يتميز إنتاجه الفني وعبر سنوات طوال به من ابداع حيث يعد مدرسة فنية معاصرة ذات قيمة خاصة تعبر عن الجيل الحالي كما أنه فنان استثنائي أعطى بصدق وجمال وهو شاهد راق على العصر.

وبينت أن أعمال زياد تعد من الأعمال الصعبة وكانت بالنسبة للكورال تحديا من حيث تقديم أعماله هارمونيا وتوزيعها على أربعة أصوات كورالية مبينة سعي كورالي حنين وحلم المستمر الى تقديم الأعمال والأنشطة الموسيقية التي تتضمن رسائل عميقة وتكريم كل من يقدم بصمة مميزة في المجال الفكري والموسيقي ومنهم الموسيقيون السوريون.

ويستضيف المهرجان يوم غد عند الساعة السادسة مساء الفرقة السيمفونية الوطنية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان في المتحف الوطني بطرطوس.

يذكر ان كورالي حلم للأطفال وحنين للكبار تجاوز عدد أعضائهما 80 شخصا وتأسسا عام 2010 وقدما ما يزيد على 30 حفلا ولديهما ما يقارب 220 أغنية موزعة في أرشيفهما .

رشا محفوض وفاطمة حسين