غوتيريس يعرب عن قلقه على خلفية العدوان التركي على الأراضي السورية

كوبنهاغن-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه العميق على خلفية العدوان الذي يشنه النظام التركي على الأراضي السورية.

ونقلت رويترز عن غوتيريس قوله للصحفيين اليوم في كوبنهاغن “أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الوضع في شمال شرق سورية” مضيفا “أنا

قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا”.

وشنت قوات النظام التركي عدوانا على الأراضى السورية بريفي الحسكة والرقة بالتوازي مع استهداف العديد من القرى والبلدات بريفى المحافظتين مركزة على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشات النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.