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مراسل سانا في الحسكة: أنباء عن فرار عدد من قياديي ميليشيا /قسد/ المتعاونين مع النظام التركي وبحوزتهم آلاف الدولارات إلى الجانب التركي

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معارض للكتاب والمخطوطات والفنون ضمن احتفالية حلب عاصمة الثقافة السورية

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