SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل مراسل سانا في الحسكة: أنباء عن فرار عدد من قياديي ميليشيا /قسد/ المتعاونين مع النظام التركي وبحوزتهم آلاف الدولارات إلى الجانب التركي

مراسل سانا: معلومات من رأس العين وتل أبيض بريفي الحسكة والرقة تفيد بهروب جماعي لميليشيا قسد من الميدان

انظر ايضاً

مراسل سانا في الحسكة: أنباء عن فرار عدد من قياديي ميليشيا /قسد/ المتعاونين مع النظام التركي وبحوزتهم آلاف الدولارات إلى الجانب التركي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved