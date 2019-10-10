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عــاجــل مراسل سانا في الحسكة: أنباء عن فرار عدد من قياديي ميليشيا /قسد/ المتعاونين مع النظام التركي وبحوزتهم آلاف الدولارات إلى الجانب التركي

مراسل سانا: استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين بمحيط تل أبيض في قصف لقوات النظام التركي

2019-10-10

انظر ايضاً

مراسل سانا في الحسكة: أنباء عن فرار عدد من قياديي ميليشيا /قسد/ المتعاونين مع النظام التركي وبحوزتهم آلاف الدولارات إلى الجانب التركي

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