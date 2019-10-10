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عــاجــل مراسل سانا في الحسكة: أنباء عن فرار عدد من قياديي ميليشيا /قسد/ المتعاونين مع النظام التركي وبحوزتهم آلاف الدولارات إلى الجانب التركي

أنباء عن فرض التحالف الدولي غير الشرعي حظراً للطيران فوق مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي تحضيراً لسحب جنود الاحتلال الأمريكي من سورية

انظر ايضاً

مراسل سانا في الحسكة: أنباء عن فرار عدد من قياديي ميليشيا /قسد/ المتعاونين مع النظام التركي وبحوزتهم آلاف الدولارات إلى الجانب التركي

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