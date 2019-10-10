نقابة الفنانين: عدوان النظام التركي إثبات لطبيعته الإجرامية

دمشق-سانا

أدانت نقابة الفنانين العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدة أن النظام التركي نظام مجرم خارج على الأنظمة والقوانين والأعراف الدولية.

ولفتت النقابة في بيان لها تلقت وكالة سانا نسخة منه اليوم إلى أن “هذا النظام يثبت نواياه العدوانية تجاه الشعب العربي السوري والتي كانت واضحة منذ اليوم الأول للحرب عليه من احتضان وتقديم كل الدعم والعون للمجرمين والإرهابيين وفتح الحدود لهم وتدريبهم وتقديم السلاح والمال والدعم الإعلامي لهم”.

واعتبر البيان أن النظام التركي بعدوانه الحالي “يستكمل إجرامه بحق الشعب السوري كامتداد للإرث التاريخي للاحتلال العثماني الحافل بالقتل والإرهاب بحق الشعب العربي السوري”، مؤكداً أن هذا العدوان يخدم من خلاله الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا و”إسرائيل” ومخططاتهما الاستعمارية والإجرامية بحق سورية والقضايا العربية.

وطالب البيان باسم نقابة الفنانين الأمم المتحدة ومنظماتها بأن تتدخل وتوقف هذا العدوان وتثبت أن هناك نظاماً دولياً يجب أن يحترم ودولا ذات سيادة يجب الحفاظ على سيادتها الوطنية معربا عن الثقة بهزيمة العدوان والانتصار عليه كما انتصرنا في حربنا التي نواجهها.