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عــاجــل مراسل سانا في الحسكة: توغل بري للعدوان التركي في قرية علوك شرق مدينة رأس العين وقرية كشتو غرب المدينة

مراسل سانا في الحسكة: عدوان جوي تركي يستهدف قرى الدويرة وبير نوح والأسدية والسفح جنوب رأس العين

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مراسل سانا في الحسكة: توغل بري للعدوان التركي في قرية علوك شرق مدينة رأس العين وقرية كشتو غرب المدينة

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