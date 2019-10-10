مراسل سانا في الحسكة: عدوان جوي تركي يستهدف قرى الدويرة وبير نوح والأسدية والسفح جنوب رأس العين

الخميس / 10 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السيسي يجدد رفض بلاده القاطع للعدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية: خرق سافر للقانون الدولي
2019-10-10
برلمانيون ومحللون روس يدينون العدوان التركي على الأراضي السورية- فيديو
2019-10-10
أحزاب وشخصيات عربية تدين العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
سلطات نظام أردوغان تعتقل صحفيا لمعارضته العدوان على سورية
2019-10-10
أحزاب وشخصيات مصرية تستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-09
اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة يؤكد تضامنه مع سورية ضد الإرهاب
2019-10-09
محليات
السفير الكوبي بدمشق: كوبا تدين أي عدوان يستهدف سيادة واستقلال ووحدة سورية
2019-10-10
وضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ.. وإحداث مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي
2019-10-10
اتحاد علماء بلاد الشام يدين العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
مديرية الآثار والمتاحف: العدوان التركي يستهدف تلالاً أثرية تعود لآلاف السنين
2019-10-10
سورية: تصريحات المجرم أردوغان لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر.. سنواجه العدوان التركي الغاشم بكل الوسائل
2019-10-10
فعاليات ثقافية وفكرية وحزبية: العدوان التركي جريمة دولية وتعد سافر على السيادة السورية
2019-10-10
أطفال طلائع البعث يرفعون علم سورية في عدة ساحات بذكرى حرب تشرين
2019-10-10
رياضة
منتخب سورية يفوز على نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم
2019-10-10
استراليا تفوز على نيبال بخماسية
2019-10-10
السنغال تجبر منتخب البرازيل على التعادل
2019-10-10
تشكيلة منتخب سورية بكرة القدم في مباراته مع نظيره المالديفي
2019-10-10
بمعنويات عالية.. منتخب سورية يواجه نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم
2019-10-10
تعادل مثير بين الأرجنتين وألمانيا في مباراة دولية ودية
2019-10-09
بطولات مرتقبة ضمن نشاطات اتحاد غرب آسيا لكرة السلة في سورية
2019-10-09
اقتصاد
السورية للتجارة.. عمل يومي على توسيع التشكيلة السلعية بأسعار أقل من السوق
2019-10-10
5098 ضبطاً تموينياً في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي
2019-10-10
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
2019-10-10
خطوات جادة لإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي
2019-10-09
هيئة دعم الصادرات تعتمد رؤية جديدة لدعم الإنتاج المحلي
2019-10-09
نجاح تجربة بيع اللحوم في 8 صالات للسورية للتجارة بحمص
2019-10-09
مركز التقانات الحيوية في جامعة البعث يضع استراتيجية للتوسع بزراعة الزعفران
2019-10-09
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شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة جراء عدوان النظام التركي على ريفي الحسكة والرقة-فيديو
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مراسل سانا في الحسكة: توغل بري للعدوان التركي في قرية علوك شرق مدينة رأس العين وقرية كشتو غرب المدينة
مراسل سانا في الحسكة: عدوان جوي تركي يستهدف قرى الدويرة وبير نوح والأسدية والسفح جنوب رأس العين
2019-10-10
2019-10-10
mohamad
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