منتخب سورية يفوز على نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم

أبو ظبي-سانا

فاز منتخب سورية لكرة القدم للرجال على نظيره المالديفي 2-1 اليوم في المباراة التي جمعتهما على ملعب راشد في الإمارات العربية المتحدة ضمن الجولة الثانية للتصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 لحساب المجموعة الأولى.

وبهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني ليتساوى مع منتخب الصين بالرصيد ذاته من النقاط ولكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف حيث فازت الصين على غوام في وقت سابق اليوم بسبعة أهداف دون رد وجاء منتخبا الفلبين والمالديف بالمركزين الثالث والرابع برصيد ثلاث نقاط لكل منهما ومنتخب غوام في المركز الخامس دون نقاط.

وبالعودة إلى مجريات المباراة فقد بدأ منتخبنا المباراة بضغط هجومي كبير باحثا عن هدفه الأول فهدد مرمى منتخب المالديف بالعديد من الكرات الخطرة كان أبرزها تسديدة محمد المرمور من داخل منطقة الجزاء التي جاورت القائم في الدقيقة السابعة بعد أن ارتطمت بالمدافع تلتها بدقيقتين كرة محمود المواس التي صدها حارس مرمى المالديف وفي الدقيقة الـ26 افتتح منتخبنا التسجيل من كرة ثابتة قوية سددها عمر السومة.

وتوالت فرص التسجيل لمنتخبنا وبقيت النتيجة على حالها لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف دون رد.

وفي الدقيقة الـ60 تقدم منتخبنا بهدف ثان من رأسية متقنة نفذها عمر السومة من داخل منطقة الجزاء بينما قلص علي إشفاق الفارق للمالديف في الدقيقة الـ70 من كرة رأسية ليبدأ منتخبنا تكثيف هجماته وأتيحت له العديد من فرص التسجيل كان بالإمكان ترجمتها إلى أهداف وخصوصا عبر كرات السومة ومرت الدقائق حتى جاءت صافرة النهاية التي أعلنت فوز منتخبنا بهدفين لهدف.

وكان منتخبنا افتتح مشواره في التصفيات بفوز كبير على نظيره الفلبيني بخمسة أهداف لهدفين وسيلتقي في الجولة القادمة مع منتخب غوام يوم الثلاثاء القادم في الإمارات أيضا.

وتضم التصفيات ثماني مجموعات تضم كل مجموعة منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور التالي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

محمد الرحيل

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