استراليا تفوز على نيبال بخماسية

كانبيرا-سانا

حققت استراليا فوزاً كبيراً على أرضها على حساب نيبال في تصفيات كأس العالم بخماسية نظيفة ضمن التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وافتتحت استراليا التسجيل في الدقيقة السادسة عبر مهاجمها جايمي ماكلارين والذي أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة التاسعة عشرة، ليعزز بعدها المدافع هاري سوتار النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة والعشرين.

وفي الشوط الثاني أضاف سوتار الهدف الرابع بكرة ارتدت من المدافع النيبالي دينيش راجبانشي في الدقيقة التاسعة والخمسين، قبل أن يحقق ماكلارين الهاتريك في الدقيقة التسعين من عمر اللقاء.

وتلتقي استراليا في مباراتها المقبلة مضيفتها تايوان، بينما تلعب نيبال مع مضيفتها الأردن.

وبهذا الفوز، رفعت استراليا رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية.

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