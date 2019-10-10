5098 ضبطاً تموينياً في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي

دمشق-سانا

نظمت دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 5098 ضبطا تموينيا في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي خلال جولات الدوريات المتخصصة التابعة للوزارة على الأسواق لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك وقمع ظاهرة الإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة.

وأوضح مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب في تصريح لـ سانا أن الضبوط منها 4005 عدلية والباقي ضبوط عينات حيث تم تسيير 2600 دورية لجهاز حماية المستهلك وقامت بإغلاق 258 فعالية تجارية بينما تمت إحالة 62 مخالفا إلى القضاء موجوداً بينما بلغ عدد الضبوط التي تمت المصالحة عليها 2488 ضبطاً بقيمة إجمالية بلغت 62 مليونا و200 ألف ليرة سورية.

وأشار الخطيب إلى أن المخالفات المنظمة توزعت على 1784 ضبط تسعير بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار و904 ضبوط عدم تداول فواتير و125 ضبطا في تجارة اللحوم البيضاء والحمراء و263 ضبطاً للبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع وفق الشكاوى بينما توزعت باقي الضبوط على 448 ضبطا للإتجار بالمواد المدعومة دقيق ومحروقات و205 ضبوط بمواد منتهية الصلاحية و9 ضبوط للإتجار بمواد مجهولة المصدر.

علي عجيب

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