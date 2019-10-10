ضبط مستودع مواد تجميل مخالف بحمص

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مستودع مواد تجميل مخالفاً في حي البغطاسية بالمدينة.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عناصر المديرية ضبطوا داخل المستودع عبوات منتهية الصلاحية وعبوات تحمل تاريخي إنتاج مختلفين وعبوات تحمل لصاقة (دون فيها تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية) قابلة للإزالة.

وبين اليوسف أنه تم على الفور تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق صاحب المستودع وإحالته موجوداً إلى القضاء المختص واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مشيراً إلى أن الرقابة مستمرة لضبط أي مخالفة إن وجدت.

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