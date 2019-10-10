صناعيو حماة ينضمون إلى مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية

حماة-سانا

انضمت غرفة صناعة حماة إلى مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية عبر إيداع أعضائها من الصناعيين مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي في “الفرع رقم 1” للمصرف التجاري السوري بالمحافظة.

وقال معاذ خلوف نائب رئيس غرفة صناعة حماة في تصريح لمراسل سانا إن رسالة الصناعيين المشاركين في هذه الحملة هي أن الليرة السورية ستبقى مصدر عز وكرامة السوريين لافتا إلى الدور المهم للصناعيين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عمليات دعم الليرة السورية والمشاريع الاقتصادية.

من جانبه أشار الصناعي مأمون خليف إلى أن دعم الليرة السورية وحماية الاقتصاد الوطني مسؤولية وواجب وطني داعياً إلى تكاتف جهود الفعاليات الاقتصادية والمواطنين لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها سورية بعد تسع سنوات من الحرب الظالمة التي تشن عليها.

بدوره اعتبر الصناعي عبد الرزاق محمد عدي أن الظروف التي تمر بها سورية تفرض على الجميع بذل الغالي والنفيس لصون كرامتها والدفاع عنها في ظل ما يحاك لها من مؤامرات خارجية تستهدف أمنها واستقرارها مؤكداً أن المساهمة في دعم الليرة السورية هي للتأكيد على أن سورية كانت ولا تزال وستبقى بلد الصمود والتصدي في ظل هذه الحرب الكونية.

من جهتهم أكد الصناعيون حيان الأصفر ونبيل العاشق وعماد الجاجة أن حملة دعم الليرة السورية خطوة يجب أن تليها خطوات أخرى تتمثل بدعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني وتخفيف التكاليف والأعباء التي تواجه الصناعيين منوهين بمساهمة قطاع الأعمال لدعم العملة الوطنية ومواجهة المضاربين.

وأوضح مدير الفرع “واحد” للمصرف التجاري في حماة ريمون العبد الله أن فرع المصرف سجل منذ بدء الحملة زيادة في حجم الودائع مبيناً أن جوهر الحملة يتلخص في إيداع مبالغ مالية بالدولار في حساب صندوق المبادرة ضمن فرع المصرف التجاري “رقم 1” الذي يقوم بتحويل المبالغ المودعة إلى البنك المركزي ليقوم بدوره بإيداع ما يعادلها بالليرة السورية في حساب المودعين.