الخميس / 10 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلمانيون ومحللون روس يدينون العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
أحزاب وشخصيات عربية تدين العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-10
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية: خرق سافر للقانون الدولي
2019-10-10
سلطات نظام أردوغان تعتقل صحفيا لمعارضته العدوان على سورية
2019-10-10
أحزاب وشخصيات مصرية تستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-09
اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة يؤكد تضامنه مع سورية ضد الإرهاب
2019-10-09
إدانات واسعة للعدوان التركي.. مصر: اعتداء على سيادة دولة شقيقة.. الجزائر: متضامنون مع سورية
2019-10-09
محليات
السفير الكوبي بدمشق: كوبا تدين أي عدوان يستهدف سيادة واستقلال ووحدة سورية
2019-10-10
سورية: تصريحات المجرم أردوغان لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر.. سنواجه العدوان التركي الغاشم بكل الوسائل
2019-10-10
أطفال طلائع البعث يرفعون علم سورية في عدة ساحات بذكرى حرب تشرين
2019-10-10
القيادة المركزية لحزب البعث: العدوان التركي على الأراضي السورية انتهاك فظ للقانون الدولي
2019-10-10
تخريج دفعة جديدة من قوى الأمن الداخلي والشرطة في الحسكة
2019-10-10
بدء تسجيل الطلاب المقبولين في مدرستي التمريض والقبالة بالسويداء وحماة
2019-10-10
فعاليات ثقافية وفكرية وحزبية: العدوان التركي جريمة دولية وتعد سافر على السيادة السورية
2019-10-10
رياضة
تشكيلة منتخب سورية بكرة القدم في مباراته مع نظيره المالديفي
2019-10-10
بمعنويات عالية.. منتخب سورية يواجه نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم
2019-10-10
تعادل مثير بين الأرجنتين وألمانيا في مباراة دولية ودية
2019-10-09
بطولات مرتقبة ضمن نشاطات اتحاد غرب آسيا لكرة السلة في سورية
2019-10-09
روسيا تحرز ذهبية الرجال ببطولة العالم للجمباز لأول مرة في تاريخها
2019-10-09
ديوكوفيتش وتيم يتأهلان لدور الستة عشر في بطولة شنغهاي
2019-10-09
اتحاد غرب آسيا لكرة السلة يعقد اجتماعه بدمشق
2019-10-09
اقتصاد
5098 ضبطاً تموينياً في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي
2019-10-10
السورية للتجارة.. عمل يومي على توسيع التشكيلة السلعية بأسعار أقل من السوق
2019-10-10
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
2019-10-10
خطوات جادة لإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي
2019-10-09
هيئة دعم الصادرات تعتمد رؤية جديدة لدعم الإنتاج المحلي
2019-10-09
نجاح تجربة بيع اللحوم في 8 صالات للسورية للتجارة بحمص
2019-10-09
مركز التقانات الحيوية في جامعة البعث يضع استراتيجية للتوسع بزراعة الزعفران
2019-10-09
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الشريط الأخباري
سورية: تصريحات المجرم أردوغان لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر.. سنواجه العدوان التركي الغاشم بكل الوسائل
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية: خرق سافر للقانون الدولي
شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة جراء عدوان النظام التركي على ريفي الحسكة والرقة.. وانسحاب عشرات من جنود الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية-فيديو
دفعات جديدة من المهجرين تعود إلى قراها المحررة من الإرهاب عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس
عدوان تركي على الأراضي السورية.. استشهاد 8 مدنيين وجرح 20 آخرين في ريف الحسكة-فيديو
إدانات واسعة للعدوان التركي.. مصر: اعتداء على سيادة دولة شقيقة.. الجزائر: متضامنون مع سورية
بوتين: ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها
السفير آلا: سورية تركز على عودة المهجرين وتأمين احتياجاتهم وإعادة بناء ما دمره الإرهاب
كتّاب وباحثون: الأطماع التركية لم تنقطع ويجب إيقاف العدوان الذي يشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي
صباغ: مستمرون بالتعاون مع بعثة تقصي الحقائق ونأسف لعدم تقيدها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
أطفال طلائع البعث يرفعون علم سورية في عدة ساحات بذكرى حرب تشرين
2019-10-10
دمشق
حلب
السويداء
حمص
ديرالزور
القنيطرة
درعا
طرطوس
2019-10-10
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