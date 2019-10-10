لإعادة الألق السياحي.. إنجاز عدد من المشاريع الخدمية في مضايا

ريف دمشق-سانا

أنجز المجلس البلدي في بلدة مضايا بمنطقة الزبداني مجموعة من المشاريع الخدمية خلال الفترة الماضية بهدف استعادة الألق السياحي للبلدة وضواحيها.

رئيس المجلس شادي النموس أكد في تصريح لمندوبة سانا أنه تمت صيانة الشوارع وتزفيت الشارع الرئيسي (كروم مضايا) بتكلفة خمسة عشر مليون ليرة بالتوازي مع تكثيف العمل لتأهيل الخدمات وإعادة تجميل البلدة لما لها من أهمية سياحية.

وتم تجميل مدخلي البلدة وزراعة المنصفات بأشجار تزيينية ووضعها ضمن أقفاص حديدية لحمايتها والحفاظ عليها بتكلفة عشرة ملايين ليرة وفق النموس الذي أكد أن أعمال ترحيل الأنقاض لا تزال جارية لبعض المواقع التي تعرضت لتخريب جزئي نتيجة الإرهاب في أطراف البلدة وخلال عشرة أيام ستكون منجزة.

وبين النموس أن العمل جار حالياً على إنجاز مشروع المصارف المطرية تلافياً لوقوع الحوادث قبل قدوم فصل الشتاء بتكلفة ستة عشر مليون ليرة.

ولفت النموس إلى أنه تم ترحيل مكب وادي الهاموش إلى مكب نخلة الذي يعتبر مكاناً لتجميع النفايات في خمس بلديات هي الزبداني وبلودان ومضايا وبقين ووادي بردى مشيراً إلى أن نفايات المنطقة لا تزال تجمع في الوادي وكل فترة ترحل ريثما يتم استكمال تنفيذ محطة قاسيون لمعالجة النفايات.

وبشأن النظافة أوضح النموس أن البلدية تعاني من نقص بعدد العمال لكن رغم ذلك واقع النظافة في البلدة أكثر من جيد نتيجة جهود ومتابعة البلدية بالتعاون مع الأهالي مبيناً أن هناك مشاريع قادمة للإنارة على الطاقة الشمسية ستنفذ بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.

واعتبر أن البلدية فقيرة بالعقارات التابعة لها وفي حالة بحث عن مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية عليها تعود عائداتها للبلدية وخلال العام القادم ستتم إقامة مطعم سياحي على أحد العقارات التابعة للبلدية خلال العام القادم.

سفيرة اسماعيل

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