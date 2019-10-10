أطفال طلائع البعث يرفعون علم سورية في عدة ساحات بذكرى حرب تشرين

محافظات-سانا

بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية أقامت فروع منظمة طلائع البعث في المحافظات فعاليات تم خلالها رفع العلم العربي السوري كرسالة محبة وسلام من أطفال سورية وتأكيدا على التمسك بعلم بلادهم كرمز للانتماء والصمود والنصر.

الفعالية التي نظمها فرع دمشق بالتعاون مع وزارة التربية في ساحة الأمويين بدمشق تضمنت رفع العلم وأداء التحية له وقراءة بطاقة تعريف بالشهيد حسن شعبان الذي ضحى بحياته وهو وحيد لأسرته دفاعا عن سورية حيث عبر الأطفال المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بعلمهم ووطنهم وثقتهم أنه سيبقى مرفوعا خفاقا في سماء بلدهم.

رئيس منظمة طلائع البعث عزت عربي كاتبي أشار إلى أن الفعالية تؤكد أن علمنا سيبقى مرفوعا يكللنا جميعا ويحيطنا وسنبقى مستعدون للدفاع عنه مهما غلت التضحيات.

عضو قيادة منظمة طلائع البعث أميمة ابراهيم قالت: علم سورية رمز انتمائنا وصمودنا ونصرنا ونحن هنا لنعلن من قلب دمشق السلام والأمان لكل طفل في العالم.

حضر الفعالية وزير التربية عماد العزب وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي ونقيب المعلمين في سورية وفعاليات رسمية ونقابية وحزبية.

وفي دير الزور تضمنت فعالية رفع العلم في ساحة الفرات بالمدينة فقرات فنية وشعرية عبر فيها الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة حيث قالت جود الحسن: “نشعر بالفخر لأننا نرفع علم الوطن فنحن أبناء وأحفاد الرجال الأبطال فيما عبرت سما سليمان عن شكرها لرجال الجيش العربي السوري الذين يحمون بدمائهم راية الوطن لتبقى خفاقة تزين سماءه.

بدوره ذكر أمين فرع الطلائع بالمحافظة تيسير حساني أن الفعالية ترسخ قيم حب الوطن والانتماء له لدى الجيل الجديد ليتابع مسيرة الآباء.

وفي درعا شارك أطفال فرع المنظمة برفع العلم الوطني في ساحة السادس عشر من تشرين وسط المدينة حيث أشار نضال نصرالله رئيس مكتب الثقافة بفرع المنظمة إلى أن الفعالية تؤكد أن العلم السوري سيبقى مرفوعا بأيدي الأجيال القادمة فيما أكد رئيس فرع نقابة المعلمين وائل العاسمي أن النقابة بالتعاون مع منظمة الطلائع ومديرية التربية تعمل على غرس القيم الوطنية لدى الأطفال.

وفي السويداء نظمت الفعالية أمام مقر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث أعرب عدد من التلاميذ عن اعتزازهم بالمشاركة برفع العلم مستعيدين قصص الآباء والأجداد في الصمود والتضحية فيما أشار رئيس فرع المنظمة جلال زين الدين إلى أن الأطفال هم أمل سورية ومستقبلها المشرق.

حضر الفعالية محافظ السويداء عامر العشي وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فيها فوزات شقير ورئيس مجلس المحافظة ومعاون قائد الشرطة.

وفي القنيطرة تم رفع العلم العربي السوري في دوار بلدة خان أرنبة وعبر الأطفال المشاركون عن فرحهم وحبهم لوطنهم وأرضهم كما نوه رئيس فرع المنظمة خلف الخليفة ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته الكبيرة التي أبقت هذا العلم خفاقا.

وفي اللاذقية نفذ فرع منظمة الطلائع الفعالية في ساحة السيد الرئيس بشار الأسد بمدينة جبلة حيث أوضح المشاركون أنها تأكيد للعالم أن سورية ستنتصر بإرادة أبنائها ورسالة تعكس تعافي سورية بفضل صمود كل أبنائها.

حضر الفعالية الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية لحزب البعث.

وفي طرطوس شارك 400 طفل وطفلة من مختلف مدارس المحافظة بفعالية رفع العلم على الكورنيش البحري وأوضح عيسى عويجان أمين فرع المنظمة أن هدفها تعزيز روح الانتماء لدى الطليعيين ومفاهيم الهوية والمواطنة.

وفي حمص رفع أطفال فرع المنظمة العلم العربي السوري في حديقة الدبلان وسط المدينة حيث أكد كل من نهاد منصور رئيس فرع المنظمة وختام الأسعد رئيس مكتب التنظيم والاعداد والمعسكرات وعدنان يزبك رئيس مكتب الثقافة والإعلام أن رفع العلم تجسيد لقدسيته كرمز للسيادة الوطنية وتعزيز للقيم التي يحملها.

وفي حماة رفع المشاركون العلم في دوار السيد الرئيس عند مدخل المدينة الجنوبي حيث بين أمين فرع منظمة الطلائع مسعود الياسين أن العلم رمز لشموخ وعزة سورية والفعالية تأكيد لهذه المعاني والقيم.

وفي ساحة سعد الله الجابري بحلب أدى أطفال المنظمة تحية العلم معبرين عن اعتزازهم برمز وطنهم فيما أكد أمين فرع المنظمة موسى الأحمد أن الفعالية تؤكد التزام المنظمات الشعبية بالنهج الوطني.