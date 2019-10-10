صيانة السدود بالسويداء استعداداً للموسم المطري

السويداء-سانا

بدأت مديرية الموارد المائية في السويداء تنفيذ مشروع الصيانات اللازمة للسدود استعداداً للموسم المطري المقبل.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار مدير الموارد المائية المهندس محمود ملي إلى أنه تم تشكيل فريق فني من المختصين للكشف على المجاري المائية المغذية لبحيرات السدود ومجاري المفيضات والمفرغات بغية إجراء الصيانة اللازمة بهدف الحفاظ على أمان منشآت السدود واستقرارها.

ولفت ملي إلى أن إجمالي التخزين الحالي للسدود بالمحافظة يبلغ نحو 15 مليون متر مكعب مقارنة بـ 369ر4 ملايين متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويبلغ عدد السدود في السويداء 18 سداً يصل تخزينها الأعظمي إلى 68 مليون متر مكعب.

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