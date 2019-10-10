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سلطات نظام أردوغان تعتقل صحفيا لمعارضته العدوان على سورية

2019-10-10

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصحفي هاكان ديمير رئيس موقع بيرغون في إطار حملة لقمع معارضي العدوان الذي يشنه هذا النظام على الأراضي السورية.

وذكرت وكالة الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي أن اعتقال ديمير جاء بعد اتهامه بما سمته “تحريض الشعب على الكراهية والعداوة” على خلفية رسالة بعثها على تويتر عبر فيها عن رفضه للعدوان على الأراضي السورية.

من جهة ثانية أعلنت شرطة نظام أردوغان انها فتحت 78 قضية ضد أفراد بذريعة “نشرهم دعاية إعلامية” ضد العدوان.

ويواصل نظام أردوغان عمليات الاعتقال بحق كل من يعارض سياساته في إطار محاولاته الرامية لفرض سلطته على تركيا بالكامل وخنق كل الأصوات المعارضة.

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