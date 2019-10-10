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عــاجــل مراسل سانا في الحسكة: 5 شهداء و 9 جرحى في رأس العين نتيجة العدوان التركي

مراسل سانا في الحسكة: 5 شهداء و 9 جرحى في رأس العين نتيجة العدوان التركي

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مراسل سانا في الحسكة: تجمع لأهالي المعتقلين أمام سجن غويران بالحسكة وحرق للإطارات مطالبين بالافراج عن أبنائهم، وميليشيا قسد تفرقهم

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