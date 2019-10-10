مراسل سانا في الحسكة: 5 شهداء و 9 جرحى في رأس العين نتيجة العدوان التركي

الخميس / 10 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السوري القومي الاجتماعي: العدوان التركي محاولة لدعم الإرهاب
2019-10-10
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية ومطالبات بوقفه
2019-10-10
أحزاب وشخصيات مصرية تستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-09
اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة يؤكد تضامنه مع سورية ضد الإرهاب
2019-10-09
إدانات واسعة للعدوان التركي.. مصر: اعتداء على سيادة دولة شقيقة.. الجزائر: متضامنون مع سورية
2019-10-09
لاريجاني يلغي زيارته لتركيا على خلفية عدوانها على الأراضي السورية
2019-10-09
تجمع إسناد يدين العدوان التركي على الأراضي السورية ويطالب بوقفه
2019-10-09
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2019-10-10
معمل لإنتاج الكلور السائل لتعقيم مياه الشرب في اللاذقية وطرطوس-فيديو
2019-10-09
كتّاب وباحثون: الأطماع التركية لم تنقطع ويجب إيقاف العدوان الذي يشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي
2019-10-09
الهوية والانتماء وتعزيز مفاهيم التشاركية والحوار في ختام جلسات الحوار الشبابية بالجامعات
2019-10-09
مفكرون وأكاديميون: الشعب السوري سيواجه عدوان النظام التركي
2019-10-09
وفد إعلامي روسي يزور جمعية الرجاء للمعوقين ومركز أمان للرعاية الاجتماعية بحمص
2019-10-09
“الكشف المبكر.. وقاية وعلاج” فعالية توعوية عن سرطان الثدي
2019-10-09
رياضة
تعادل مثير بين الأرجنتين وألمانيا في مباراة دولية ودية
2019-10-09
بطولات مرتقبة ضمن نشاطات اتحاد غرب آسيا لكرة السلة في سورية
2019-10-09
روسيا تحرز ذهبية الرجال ببطولة العالم للجمباز لأول مرة في تاريخها
2019-10-09
ديوكوفيتش وتيم يتأهلان لدور الستة عشر في بطولة شنغهاي
2019-10-09
اتحاد غرب آسيا لكرة السلة يعقد اجتماعه بدمشق
2019-10-09
بطولة تنشيطية للشطرنج في حمص
2019-10-09
الأولمبي السوري يلتقي نظيره البحريني ودياً
2019-10-09
اقتصاد
خطوات جادة لإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي
2019-10-09
نجاح تجربة بيع اللحوم في 8 صالات للسورية للتجارة بحمص
2019-10-09
هيئة دعم الصادرات تعتمد رؤية جديدة لدعم الإنتاج المحلي
2019-10-09
مركز التقانات الحيوية في جامعة البعث يضع استراتيجية للتوسع بزراعة الزعفران
2019-10-09
برأسمال 400 مليون ليرة.. معمل دواء خامس يدخل حيز الإنتاج في طرطوس
2019-10-09
مشروع إنتاج السماد العضوي في الحسكة يزيد الإنتاج الزراعي ويخفض تكاليفه
2019-10-09
دراسة أوضاع نحو 3500 مدجنة متوقفة لإعادتها إلى العمل
2019-10-09
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العدوان التركي يجدد استهدافه قرى نداس وعلوك وحميد شرق رأس العين
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مراسل سانا في الحسكة: 5 شهداء و 9 جرحى في رأس العين نتيجة العدوان التركي
مراسل سانا في الحسكة: 5 شهداء و 9 جرحى في رأس العين نتيجة العدوان التركي
2019-10-10
2019-10-10
tarek2012
سابق
مراسل سانا في الحسكة: تجمع لأهالي المعتقلين أمام سجن غويران بالحسكة وحرق للإطارات مطالبين بالافراج عن أبنائهم، وميليشيا قسد تفرقهم
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مراسل سانا في الحسكة: تجمع لأهالي المعتقلين أمام سجن غويران بالحسكة وحرق للإطارات مطالبين بالافراج عن أبنائهم، وميليشيا قسد تفرقهم
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